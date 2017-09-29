a_seam

Александр a_seam

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Цена товара исчезает после полной загрузки страницы (opencart 2.3)

    После установки акции в интернет-магазине на OpenCart 2.3 цена товара исчезает после полной загрузки страницы. Проблема сохраняется даже без акций. Возможные причины — конфликты с модулями 'Связные опции' и 'Живая цена'. Необходимо исследовать и устранить проблему отображения цены.

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить отображение таймера

    Сайт на опенкарте 2.3. Есть акции с обратным отчетом времени, который отображаются в категориях и на главной странице. Проблема в том, что не везде он отображается, нужно это поправить. Как он правильно ...

    Opencart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить верстку и добавить кнопку

    1. На сайте есть функция для просмотра видео с ютуба, в данный момент при клике открывается видео не пропорционально, высота выдержана, а ширина нет.  2. Так же необходимо сделать кнопку (плавающую вместе ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка модуля на нестандартном шаблоне opencart

    Необходимо закончить настройку модуля "Изображения опций PRO 2.3.0"  на нашем шаблоне. А именно переключение фото по цветам (только в категориях) как в стандартном шаблоне. В карточке товара уже все сделано.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки по opencart

    Требуется специалист по опенкарту. Увы пропал человек который настраивал модуль и теперь нужно закончить настройку модуля "Изображения опций PRO 2.3.0"  на нашем шаблоне. А именно переключение фото по цветам (только в категориях) ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ретушь фото

    25 фото для ретуши.  Тех. задание  Уже утвержденный вариант готового результата после ретуши в приложении. Одно фото для теста (после утверждения - будет так же оплачено). Нужны сроки и цена.

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ошибка по опенкарту 2.3

    Есть сайт на опенкарте 2.3, сайт работает до тех пор пока не нажмешь кнопку "очистить кеш" в модификаторах. После этого перестают работать некоторые функции на сайте. Необходимо найти причину и исправить ее.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки по верстке opencart 2.3

    1. На главной странице не отображается кнопка поиска (на всех внутренних все ок). Так же возле корзины есть цифра с количеством товара, на главной она немного съехала http://joxi.ru/l2ZvXxVi8N16E2 2. На ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить выгрузку заказов с сайта (opencart 2.3) в 1с

    Есть сайт на opencart 2.3 на который установлен модуль 1с и работает он в связке с модулем связанные опции. С 1с идет выгрузка на сайт с различными опциями, которые взаимосвязаны друг с другом. ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка верстки опенкарт 2.3

    Необходимо сделать 2 задачи: 1. Привести внешний вид дополнительных опций (http://joxi.ru/GrqM1GeFNGkenr), фразы "очистить параметры" и "купить" в такой вид: http://joxi.ru/krDpLR9i04JPYr (опции взаимосвязанные друг с другом, в примере показано как выглядят доступные/недоступные опции). ...

    Opencart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстальщик opencart 2.3

    Требуется человек который разбирается в опенкарте и поможет с изменениями на готовом шаблоне. Много мелких изменений которые необходимо внести, поэтому тз не составляю. Пишите цену в 1 час работы.

    Opencart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баг с редактирование шаблона opencart

    Столкнулись с проблемой. Поставили на сайт два модуля, вроде бы все работает, но как только начинаешь редактировать шаблон - сразу перестают работать модули, так же если редактировать шаблоны которые не относятся даже рядом к этим ...

    JavaScriptjQueryOpencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Доработка opencart

    Требуется человек разбирающийся в opencart.  Нам когда-то делал программист функцию, что есть товара в наличии 0 и этот товар включен в админке - он не выводиться в общем каталоге. Задача - нужно ...

    Opencart
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстальщик opencart

    Требуется внести небольшие правки на сайте в дизайне. Сайт на опенкарте, поэтому необходим человек которых работал с этим движком.

    Opencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Решить проблему с сайтом opencart

    Возникла проблема с сайтом, перестала открываться главная страница. Админка (точнее ее часть работает), есть точно такое же сайт близнец (для другой страны), он работает нормально.  Очень срочно нужна помощь человека разбирающегося в opencart

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ретушь фото

    Требуется человек для постоянных заказов по ретуши фото. В данный момент есть 41 фото для ретуши.  Для того чтобы выбрать исполнителя, нужно сделать тестовую ретушь фото (накладывайте водяной знак, тестовое фото будет оплачено если ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поправить верстку и добавить кнопку
Opencart
Всегда приятно работать с человеком который точно знает что хочет: детальное задание и моментальная оплата. Рекомендую.
Быстро, качественно, без лишних вопросов. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
fonclub
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настройка модуля на нестандартном шаблоне opencart
Opencart
Четко обозначенная задача, своевременная оплата, хорошая коммуникабельность. Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Быстро и качественно. Буду обращаться и в дальнейшем, рекомендую!
Ответный отзыв
_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Настройка модуля на нестандартном шаблоне opencart
Opencart
Всё как договаривались, оплата моментальная, всегда на связи, никаких сложностей. Рекомендую.
Сделал именно то, что было нужно. Редко встретишь таких специалистов. Спасибо!
Ответный отзыв
NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Ошибка по опенкарту 2.3
Opencart
Только положительные эмоции от сотрудничества! Александр ясно, чётко и доходчиво ставит задачу, всегда находится на связи! Мгновенная и чёткая оплата! Спасибо! Процветания Вашему сайту! Рекомендую Александра, всем к взаимодействию, как порядочного и ответственного заказчика!
Превосходно. Нашел проблему за пару часов, другие программисты возились далеко не один день. Рекомендую!
Ответный отзыв
babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Правки по верстке opencart 2.3
Opencart
Работать с Александром понравилось. Получал быструю обратную связь Проверка и оплата так же не заставили себя долго ждать. Рекомендую
отличный специалист. делает все четко по тз без лишних вопросов, рекомендую!
Ответный отзыв
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