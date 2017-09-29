После установки акции в интернет-магазине на OpenCart 2.3 цена товара исчезает после полной загрузки страницы. Проблема сохраняется даже без акций. Возможные причины — конфликты с модулями 'Связные опции' и 'Живая цена'. Необходимо исследовать и устранить проблему отображения цены.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на опенкарте 2.3. Есть акции с обратным отчетом времени, который отображаются в категориях и на главной странице. Проблема в том, что не везде он отображается, нужно это поправить. Как он правильно ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
1. На сайте есть функция для просмотра видео с ютуба, в данный момент при клике открывается видео не пропорционально, высота выдержана, а ширина нет. 2. Так же необходимо сделать кнопку (плавающую вместе ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
В админке в редактировании категорий есть поле "Описание". Необходимо сделать так, чтобы это описание не дублировалось на 2/3/4 и т.д. страницах (?page=2).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо закончить настройку модуля "Изображения опций PRO 2.3.0" на нашем шаблоне. А именно переключение фото по цветам (только в категориях) как в стандартном шаблоне. В карточке товара уже все сделано.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется специалист по опенкарту. Увы пропал человек который настраивал модуль и теперь нужно закончить настройку модуля "Изображения опций PRO 2.3.0" на нашем шаблоне. А именно переключение фото по цветам (только в категориях) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть модуль Изображения опций PRO 2.3.0 (ссылка). Необходимо заставить его работать на нестандартном шаблоне так же как и на дефолтном.Завершен7 лет назад
25 фото для ретуши. Тех. задание Уже утвержденный вариант готового результата после ретуши в приложении. Одно фото для теста (после утверждения - будет так же оплачено). Нужны сроки и цена.Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть на сайте блог, модуль которого шел вместе с темой для сайта. Он установлен и как бы должен работать, в админке все есть. Но вот почему-то посты блога не отображаются на сайте. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на опенкарте 2.3, сайт работает до тех пор пока не нажмешь кнопку "очистить кеш" в модификаторах. После этого перестают работать некоторые функции на сайте. Необходимо найти причину и исправить ее.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. На главной странице не отображается кнопка поиска (на всех внутренних все ок). Так же возле корзины есть цифра с количеством товара, на главной она немного съехала http://joxi.ru/l2ZvXxVi8N16E2 2. На ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт на opencart 2.3 на который установлен модуль 1с и работает он в связке с модулем связанные опции. С 1с идет выгрузка на сайт с различными опциями, которые взаимосвязаны друг с другом. ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать 2 задачи: 1. Привести внешний вид дополнительных опций (http://joxi.ru/GrqM1GeFNGkenr), фразы "очистить параметры" и "купить" в такой вид: http://joxi.ru/krDpLR9i04JPYr (опции взаимосвязанные друг с другом, в примере показано как выглядят доступные/недоступные опции). ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется человек который разбирается в опенкарте и поможет с изменениями на готовом шаблоне. Много мелких изменений которые необходимо внести, поэтому тз не составляю. Пишите цену в 1 час работы.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Столкнулись с проблемой. Поставили на сайт два модуля, вроде бы все работает, но как только начинаешь редактировать шаблон - сразу перестают работать модули, так же если редактировать шаблоны которые не относятся даже рядом к этим ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Необходим человек разбирающийся в opencart. Есть два модуля, которые нужно настроить на сайте: Изображения опций PRO 2.2.3 Связанные опции 2.2.2 Шаблон не стандартный.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется человек разбирающийся в opencart. Нам когда-то делал программист функцию, что есть товара в наличии 0 и этот товар включен в админке - он не выводиться в общем каталоге. Задача - нужно ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется внести небольшие правки на сайте в дизайне. Сайт на опенкарте, поэтому необходим человек которых работал с этим движком.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Возникла проблема с сайтом, перестала открываться главная страница. Админка (точнее ее часть работает), есть точно такое же сайт близнец (для другой страны), он работает нормально. Очень срочно нужна помощь человека разбирающегося в opencartЗавершен8 лет назад
Требуется человек для постоянных заказов по ретуши фото. В данный момент есть 41 фото для ретуши. Для того чтобы выбрать исполнителя, нужно сделать тестовую ретушь фото (накладывайте водяной знак, тестовое фото будет оплачено если ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт10 лет назад