Настройка модуля на нестандартном шаблоне opencart

На основе CMS Magento или OpenCart нужно разработать сайт, где заказчики будут искать поваров для приготовления блюд. Основные особенности: два языка: английский и литовскийавторизация через емеил, твитер, фб, гугл.чат для пользователейпользовательская статистикаадаптивная ...