Настройка модуля на нестандартном шаблоне opencart

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Завершен2 заявки167 просмотров

Есть модуль Изображения опций PRO 2.3.0 (ссылка).

Необходимо заставить его работать на нестандартном шаблоне так же как и на дефолтном. 

Opencart
7 лет назад
a_seam
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Сделал именно то, что было нужно. Редко встретишь таких специалистов. Спасибо!
Всё как договаривались, оплата моментальная, всегда на связи, никаких сложностей. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад