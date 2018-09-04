Необходимо доработать интернет магазин на самописной системе управления (Kohana + php). Только для опытных исполнителей, умеющих быстро разбираться в чужом коде, имеющих опыт в создании сложных фильтров. Оплата по факту. Аванс возможен.
Написать модуль Opencart
ТЗ на модуль https://dropmefiles.com/HUFq4
Жду от вас цену/сроки, и если есть вопросы.
з.ы. указывайте пжл какие моды до этого писали под опенкарт.
Заявки фрилансеров
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