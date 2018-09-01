Интернет магазин с бекофисом, курьерской частью, геолокацией

ЖДЕМ ОЦЕНКИ КАЖДОГО ПУНКТА и СРОКИ.

Необходимо изготовить Интернет Магазин (ИМ) в двух видах – мобильная версия(ПРИОРИТЕТ) и лендинг для PC. Сайт будет подбирать и продавать товар для авто.

В приоритете на базе Битрикс.

Описание:

1. Выбор автомобиля клиента:

1.1 ИМ будет продавать товары для автомобилей. В ИМ должен быть реализован выбор авто по: Марка->Модель(кузов)->Год производства. Результат (автомобиль) должен обладать параметрами. К примеру: Мазда, 6 gh седан, 2017г.в. Диски тормозные: Передние – 279мм, 5 отверстий; и тд Кол-во параметров не ограничено. Параметры группируются по изделиям типа Тормоза, Колодки и тд. Так же необходимо предусмотреть возможность расширения опросника, при выборе модели, так как в будущем мы будем уточнять объём и мощность двигателя, что так же будет отражаться в его параметрах.

1.2 Работать с каталогом автомобилей необходимо не только на админке ИМ, но и с помощью выгрузки/загрузки табличного файла, который можно редактировать оффлайн в экселе.

2. Товары ИМ:

2.1 Каталог товаров и остатки формируется в xls или xml файле поставщиком.

2.2 ИМ должен обмениваться информацией с сервисом МоеДело.

2.3 Необходимо в ИМ создать несколько складов: основной-общий сток и для каждого курьера отдельный.

2.4 Товары должны подбираться для каждого автомобиля как поштучно, так и готовыми комплектами.

3. Выбор товара покупателем:

3.1 После выбора конкретно своего автомобиля клиент выбирает подходящей для него товар, в виде выбора кол-ва и пометки товара в корзину. После чего кнопка в корзину становиться не активной, сигнализирующей клиенту, что товар добавлен.

3.2 После добавления товара в корзину должно появляться предложение перейти в корзину или далее продолжить покупки.

4. Работа с корзиной:

4.1 В корзине необходимо отражать выбранные клиентом позиции с описанием, фото, кол-вом, ценой и суммой. Возможно видео.

4.2 Должна быть возможность вернуться к покупкам.

4.3 Должна быть реализована Система лояльности: Промо-код, номер подарочной Карты и тд. Т.е. Отдельное форма для ввода скидочных данных клиента.

4.4 После подтверждения заказа клиент должен ответить на вопрос: покупка в один клик (как новый или одноразовый клиент) или войти на сайт при помощи логина ( телефона) и пароля (который должен быть выслан смс или продублирован смс, если клиент не первый раз).

5. Раздел доставки и работа с гео данными:

5.1 Если клиент с регистрацией, у него появляется выбор предыдущего адреса доставки. Предлагаем оставить комментарий.

5.2 Если клиент только что зарегестрировался, предлагаем ему подтвердить геоданные для получения товара, либо просим указать на карте точку или ввести для начала адрес в строке.

5.3 Если клиент по прибытию в место парковки указал некорректную точку, он может зайти на сайт, (ИМ определит автоматически телефона) и изменяет геолокацию, либо указывает настоящую.

6. Оплата:

6.1 Оплата производится Онлайн картой или налом курьеру

6.2 Оплата картой – необходимо продумать максимально простой, удобный и с минимальными количествами действий путь реализации. Договор с банком Точка будет оформлен.

6.3 Соблюсти все правовые нормы онлайн торговли.

7. Курьеры:

7.1 Каждый курьер, в системе ИМ, должен иметь доступ к собственному ЛК (личному кабинету) где будут отображаться его заказы, которые он должен доставить, адреса с картой и геоточкой, а так же комментариями клиента, его данными и тд. Так же в ЛК курьеры меняют статус заказа (Принят в работу, в пути, выполняется заказ, выполнен).

7.2 Назначение задачи курьеру должно быть продублировано СМС на его телефон

7.3 Все действия курьера: Получил заказ, забрал товар со склада, связался с клиентом, выполнил заказ и тд должны быть внесены курьером в систему через ЛК в ИМ.

7.4 Фотоотчет об установке/выполнении заказа должен быть загружен в ИМ через ЛК курьера, что так же отобразится в ЛК клиента, если он был зарегестрировал в ИМ.

7.5 Через клиентский ЛК ИМ каждый зарегистрированный клиент должен иметь возможность связаться с курьером. Должна быть реализована функция обратный звонок. Клиент после оформления заказа и до исполнения заказа должен иметь возможность зайти в свой ЛК или просто в свой заказ (по технологии из п.п.5.3) и у него должен быть отображен значок обратного звонка курьера выполняющего сейчас его заказ.

8. Админка:

8.1 Синхронизация заказов с МоеДело. //No info. TBD

8.2 Администрирование ИМ:

8.2.1 Работа с моделями и параметрами автомобилей

8.2.2 Работа с заказами

8.2.3 Работа с курьерами

8.3.1 Работа с клиентами

8.4 CRM

8.5 Интернет телефония

Примеры сайтов:

1. Механизм подбора товаров по моделям: https://www.mirdvornikov.ru – дизайн, исполнение и вообще все – отвратительно. Нам такого не нужно – это точно. Это пример принципа подбора товара по машине (НЕ VIN) и без выбора двигателя.

2. Пример мобильного сайта: Идеалами простых и функциональных сайтов по ЮзерФрендли для нас являются Hertz.com Europcar.com и Euroset.ru

3. Пример Лендинга – главная страница https://aidem.ru/ru/