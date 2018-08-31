нужно сделать шаблон под woocommerce, а точнее подобрать фильтр, сделать страницу категории и карточку товара сделать надо быстро Верстка имеется
Доделать сайт на opencart 3
1. Привести в удобный вид
2. Сделать часть для оптовых заказчиков
3. Настроить синхронизацию по инструкции - https://support.business.ru/knowledge-bases/5-tehpodderzhka/categories/12-internet-magazinyi/articles
Просьба не слать ваше резюме и опыт работы, только касательно сайта.
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