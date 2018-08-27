Доработка и настройка интернет-магазина на Modx revo

Нужно доработать сайт на Modx revolution, сделано почти все, фрилансер пропал под конец работы.

Нужно протестить и посмотреть все функции, кнопки и прочее. Доработать мультиязычность, сейчас разделен на русский английский, нужно небольшой гайд сделать где, что переводить.

Доработать карточку товара и оформление заказа, внести небольшие правки в дизайн и логику калькулятора в карточке.

Мелкие правки по типу ( картинка загружается не на весь размер,кнопка перестала работать и прочее )

Все полностью обсудим в личной беседе и зафиксируем что нужно сделать.

Бюджет 100-150$, для хорошего специалиста работы на часов 5-10.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если у вас не безупречная многолетняя репутация. Оплачиваю по факту, сделали получили деньги, либо через БС 50/50% делим комиссию.

Детальное ТЗ: Site: easylvl.com/

Нужно сделать:

1. Кнопку contact the operator в шапке, и реализовать функции для обратной связи в ней.

2. Поменять логотип на новый

3. Кнопка быстрый заказ ( аналогично фукнциям кнопки в шапке )

4. Интегрировать виджет Trustpilot на все страницы, и в отзывы. Делается очень просто, сервис по приему отзывов уже все подготовил, нужно только поменять код поидее.

5. Доработать функционал карточки товара, все это симпатично оформить на сайте. Примеры конкурентов как все оформлено есть ниже.

5.1 Добавить возможность менять цену в товара по средством основной функции и дополнительных. Карточка не должна уступать по функционалу ( технически уже реализовано все, кроме "Select the option". ) epiccarry.com/eu/legion-m... . Добавить заголовки для основной опции, дополнительных, бегунка есть потребуется. Рядом с опцией добавить возможность заполнить всплывающую подсказку (это есть, но не отображается почему-то + чуть изменить цвет шрифта нужно).

5.2 Выделить цветом доп. цену в опциях.

5.3 Доработать кнопки faq и reviews. При нажатии на кнопку, страница скролится в соответствующую область внизу. Добавить FAQ аналогично примеру конкурента dving.net/ru/content/prok... . Реализовать в виде шаблона ( я заполняю в админке, потом добавляю в любой новый или существующий товар необходимые вопросы ответы. )

5.4 Добавить место для картинок в карточке, при необходимости. Технически галерея уже есть в магазине, просто нужно выделить место в карточке, где будут появляться доп. картинки.

5.5 В корзине все должно корректно отображаться, доп. опции, основная опция и т.д.

6. Добавить инфографику и возможность добавлять её на нужные страницы сайта ( в категории или карточки ) как шаблон. Инфографика где-то есть в бэкапах, нужно будет найти её или скопировать у конкурента и добавить в админку. epiccarry.com/eu/legion-m... . На нашем сайте она наполовину сейчас easylvl.com/shop/dota/ .

7. Загрузочный экран для каждой страницы: easylvl.com/shop/dota/ . Сейчас при загрузке изображения оно растягивается на всю страницу, а должно только сверху. Нужно исправить.

8. В карточке товара World of Warcraft, при просмотре товара из этой категории в верхнем горизонтальном меню должны отображаться категории 2го уровня из этого каталога, а не прочие игры. easylvl.com/shop/world-of... .

9. Протестировать мультиязычность и корректное переключение языка и цены при смене языка. Русский Рубли, Английский Евро. Показать мне где те или иные кнопки и тексты переводятся.

10. Все доработки должны корректно отобраться во всех популярных браузерах и мобильных устройствах, и технически взаимодействовать с текущей версией сайта.

11. Какие-то незначительные правки, если найдем ошибки и баги в процессе выполнения.