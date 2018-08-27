Доработка интернет магазина на cs-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки233 просмотра

примерный список задач:

1) отзывы в товарах добавить (стд функционал), структурировать форму отзывов (css)

2) дополнительный товар в карточке товара (фурнитура) добавить (стд функционал, структурировать, css)

3) карточка товара изменить вид (css) 

4) оформление заказа (css+стд функционал)

5) купоны добавить (стд функционал)

6) корзина (структурировать, css)

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CSS
7 лет назад
webprovl
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров