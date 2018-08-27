Нужно расширить стандартную опцию "Скидки", либо с нуля написать.
Доработка интернет магазина на cs-cart
примерный список задач:
1) отзывы в товарах добавить (стд функционал), структурировать форму отзывов (css)
2) дополнительный товар в карточке товара (фурнитура) добавить (стд функционал, структурировать, css)
3) карточка товара изменить вид (css)
4) оформление заказа (css+стд функционал)
5) купоны добавить (стд функционал)
6) корзина (структурировать, css)
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