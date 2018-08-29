Наполнение интернет магазина товарами

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Завершен8 заявок14879 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо добавить в интернет магазин на Woocommerce 175 товаров (фото, цена, описание).

В предложении указывайте вашу цену и сроки.

WooCommerce
7 лет назад
denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$37
1 день
Николай отлично справился с поставленной задачей. Все сделал быстро и аккуратно. Рекомендую!
Отличный заказчик - чёткая постановка задачи и мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад