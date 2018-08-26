Настроить вид товара и корзину в системе Magento

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Закрыт2 заявки188 просмотров

В интернет-магазине на системе Magento необходимо добавить в товары категории "цвет" и "размер", а также настроить вид корзины для Украины.

Magento
7 лет назад
guest_15353016288973
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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