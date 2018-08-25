Разработка интернет-магазина с нуля на laravel

Здравствуйте. Есть интернет-магазин, необходимо переписать большую часть функционала на laravel. Дизайн будет другим, на основе какого-нибудь шаблона, который мы сами в html формате предоставим.

Кроме того, проект постоянно совершенствуется, поэтому нам нужен программист, который сможет максимально быть на связи и за разумную цену дорабатывать.