Разработка интернет-магазина с нуля на laravel

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Закрыт8 заявок265 просмотров

Здравствуйте. Есть интернет-магазин, необходимо переписать большую часть функционала на laravel. Дизайн будет другим, на основе какого-нибудь шаблона, который мы сами в html формате предоставим. 

Кроме того, проект постоянно совершенствуется, поэтому нам нужен программист, который сможет максимально быть на связи и за разумную цену дорабатывать. 

HTMLLaravel
7 лет назад
kdojun
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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