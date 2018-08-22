Подключение сайта на modx как рекламодателя в cpa сеть mobityze

Подключение сайта на modx revo как рекламодателя в cpa сеть mobityze

Вот что написала нам поддержка cpa сети и что нужно сделать:

нам от вас нужна ссылка, в которую мы будем передавать 3 параметра:

- user_id - ид паблишера (ака вебмастер), пример - 2051 (число)

- source_id - ид его источника, пример значения - 130501 (число)

- click_id, пример - p61lnyar1rtrepdqklaohfnzxqu4v3rk (строка, 32 символа, [a-z0-9])

ид паблишера и ид источника вы храните у себя, даете нам репорты по ним

а click_id отдаете нам обратно в постбеке когда конверсия стреляет

Вот Ваш постбек:

https://px.mobytize.com/c/pdjkcxywsecnjgi2ejkfx2tiqbp..{click_id}&action=confirmed_order&status={approved}

https://px.mobytize.com/c/pdjkcxywsecnjgi2ejkfx2tiqbp..{click_id}&action=confirmed_order&status={pending}

https://px.mobytize.com/c/pdjkcxywsecnjgi2ejkfx2tiqbp..{click_id}&action=confirmed_order&status={declined}