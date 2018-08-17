Нужен интернет-магазин кальянной продукции, есть дизайн, который нужно будет незначительно подкорректировать (есть свой дизайнер) Сейчас остановился на платформе Insales, очень нравится функционал и есть большое кол-во встроенных виджетов, интеграций с CRM-системой "amoCRM" Рассмотрю ...
БИТРИКС - ищем программиста.
ДД
Ищем программиста для ряда работ над ИМ
1. Надо подключить метрику по продажам - https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html
2. Надо сделать разграничение доступа (франшизникам) - https://prnt.sc/kgyxfc
ВНИМАНИЕ!
Интересуют только свободные и готовые погрузится в проект без задержек.
Заявки фрилансеров
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