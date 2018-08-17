БИТРИКС - ищем программиста.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок468 просмотров

ДД

Ищем программиста для ряда работ над ИМ

1. Надо подключить метрику по продажам - https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html  

2. Надо сделать разграничение доступа (франшизникам) - https://prnt.sc/kgyxfc  

ВНИМАНИЕ!

Интересуют только свободные и готовые погрузится в проект без задержек. 

7 лет назад
marsaleru
Виталий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров