Магазин на opencart 1.5.4.1, нужно перенести товары (не все, примерно 500) на новый движок opencart 3.0.2.0 Метод - Exelport, модуль импорта, парсинг - на вкус исполнителя. Предоставлю доступ к сайту на новом движке и ...
Woocomerce. Добавление новых товаров на сайт. Правка цены/наличия.
Добрый день!
Есть прайс поставщика. Я называю разделы в которыхнеобходимо проверить наличие/цену товара, добавить новые товары появившиеся в
разделе (если это новая группа товаров, которой еще нет на сайте, то все товары
в группе по наличию) В прайсе выделены желтым цветом строки стоваром, который уже добавлен на сайт. В зависимости от того что делаете ставите циферку в колонку «отчет»:Если все ок, цена осталась прежней, товар остался в наличииставим цифру 1. Оплата 2 рубля за проверку. Для упрощения задачи дам предыдущий
прайс.Если изменилась цена и/или наличие соответственно меняемцену, если товара нет в наличии, убираем карточку в черновики, если появился то
публикуем. В колонку отчет ставим цифру 2. Оплата – 5 рублей/карточка.Если нужно добавить товар в колонку ставим цифру 3. Оплата15 рублей за карточку. Если товара нет на сайте и нет в наличии по прайсу поставщика,
добавлять не нужно. В прайсе уже есть ссылка на страницу на сайте поставщика,нужно скопировать фото, и тексты. Добавить атрибуты и выбрать категорию.Если в карточке товара есть видео на сайте поставщика, копируемего код на наш сайт, тогда ставим цифру 4 и оплата 20 рублей за такую карточку.
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