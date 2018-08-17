Woocomerce. Добавление новых товаров на сайт. Правка цены/наличия.

Добрый день!

Есть прайс поставщика. Я называю разделы в которыхнеобходимо проверить наличие/цену товара, добавить новые товары появившиеся в

разделе (если это новая группа товаров, которой еще нет на сайте, то все товары

в группе по наличию) В прайсе выделены желтым цветом строки стоваром, который уже добавлен на сайт. В зависимости от того что делаете ставите циферку в колонку «отчет»:Если все ок, цена осталась прежней, товар остался в наличииставим цифру 1. Оплата 2 рубля за проверку. Для упрощения задачи дам предыдущий

прайс.Если изменилась цена и/или наличие соответственно меняемцену, если товара нет в наличии, убираем карточку в черновики, если появился то

публикуем. В колонку отчет ставим цифру 2. Оплата – 5 рублей/карточка.Если нужно добавить товар в колонку ставим цифру 3. Оплата15 рублей за карточку. Если товара нет на сайте и нет в наличии по прайсу поставщика,

добавлять не нужно. В прайсе уже есть ссылка на страницу на сайте поставщика,нужно скопировать фото, и тексты. Добавить атрибуты и выбрать категорию.Если в карточке товара есть видео на сайте поставщика, копируемего код на наш сайт, тогда ставим цифру 4 и оплата 20 рублей за такую карточку.