Хотим создать интернет-магазин профессиональной косметики

1. выбираем между движком opencart и cs cart , еще не определились. МОжет вообще другой выберем. Битрикс не предлагать

Хотелось бы вообще реальных и полезных советов..

2. Должна обязательно быть интеграция с 1С

Вообщем первоначально ищем человека, который поможет в выборе и установке , настройке движка

По запросу вышлю что планируем не сразу, а в будущем видеть в интернет магазине (именно какие функции), что бы вы могли ответить какой движок более для этого подходит

по ссылке примерное описание, но все это с самого начала нам делатьестествннло не надо (например оплату на сайте можно и позже реализовать и всякие маркетинговые штуки), что там написано. Просто все что планируется..

https://drive.google.com/open?id=1oS-1oL12ftCYTZerjFTZyBGmCh_pMQFW_HSYTcidGQ4