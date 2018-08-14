Интернет-магазин профессиональной косметики

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Закрыт17 заявок236 просмотров

Хотим создать интернет-магазин профессиональной косметики 

1. выбираем между движком opencart и cs cart , еще не определились. МОжет вообще другой выберем.  Битрикс не предлагать 

Хотелось бы вообще реальных  и полезных советов.. 

2. Должна обязательно быть интеграция с 1С 

Вообщем первоначально ищем человека, который поможет в выборе и установке , настройке движка 

По запросу вышлю что планируем не сразу, а в будущем видеть в интернет магазине (именно какие функции), что бы вы могли ответить какой движок более для этого подходит

по ссылке примерное описание, но все это с самого начала нам  делатьестествннло не надо (например оплату на сайте можно и позже реализовать и всякие маркетинговые штуки), что там написано. Просто все что планируется..

https://drive.google.com/open?id=1oS-1oL12ftCYTZerjFTZyBGmCh_pMQFW_HSYTcidGQ4

Opencart
7 лет назад
svetlanar1515
Светлана 
33 года
7 лет в сервисе
Была
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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