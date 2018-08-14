Есть небольшой интернет-магазин на WooCommerce (около 500 товаров). Будет предоставлен тестовый домен с копией интернет-магазина на том же хостинге, что и основной сайт. Всю работу по изменению, нужно будет провести на этом ...
Интернет-магазин профессиональной косметики
Хотим создать интернет-магазин профессиональной косметики
1. выбираем между движком opencart и cs cart , еще не определились. МОжет вообще другой выберем. Битрикс не предлагать
Хотелось бы вообще реальных и полезных советов..
2. Должна обязательно быть интеграция с 1С
Вообщем первоначально ищем человека, который поможет в выборе и установке , настройке движка
По запросу вышлю что планируем не сразу, а в будущем видеть в интернет магазине (именно какие функции), что бы вы могли ответить какой движок более для этого подходит
по ссылке примерное описание, но все это с самого начала нам делатьестествннло не надо (например оплату на сайте можно и позже реализовать и всякие маркетинговые штуки), что там написано. Просто все что планируется..
https://drive.google.com/open?id=1oS-1oL12ftCYTZerjFTZyBGmCh_pMQFW_HSYTcidGQ4
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