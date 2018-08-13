Есть сайт, есть шаблон со всеми необходимыми компонентами и плагинами. Версии совпадают. необходимо установить шаблон на имеющийся сайт и произвести настройку в соответствии с демо версией, только с нашими данными. шаблон - IT TheShop ...
Интернет магазин
Добрый день.
У меня есть Домен/хостинг
Шаблон TechStore octemplates на ocStore 2.3.0.2.3
этот Модуль anyCSV/XLS™ PRO import export by OCext
Магазин ориентирован на продажу аккумуляторов и батареек различного типа:
SLA, Мобильных, пальчиковых итд……..
нужно будет отредактировать карточку товара (под задачи магазина)
1) Приблизительные пункты в каточке товара:
Емкость батареи
Тип элемента
Технология
Гарантия
Производитель
Совтестимость
2) Установить и настроить плагины доставки.
3) Установить и настроить плагины оплаты :
Приват итд….
Я хочу по результату нашего с вами сотрудничества получить работающий интернет
магазин!
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