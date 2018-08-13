В поисках программиста для доработки корзины интернет-магазина на Joomla Virtuemart. ТЗ высылаю по требованию, оперативная связь телеграм
Доработать интернет-магазин на Insales
Требуется решить следующие задачи:
1) Сверстать и интегрировать вёрстку в шаблон Insales (psd макет от дизайнера предоставляется).
2) Настроить необходимый функционал (сервисы/модули) для удобства оформления заказа/оплаты и увеличения конверсий сайта.
В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы:
1) какие сайты на Insales разрабатывали? (укажите ссылки)
2) опишите какие задачи выполнялись при поддержке/доработке сайтов на Insales (5-10 задач будет достаточно)
P.S. Без ответов на данные вопросы отклики не рассматриваются. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.
Заявки фрилансеров
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