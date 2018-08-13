Доработать интернет-магазин на Insales

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Требуется решить следующие задачи:

1) Сверстать и интегрировать вёрстку в шаблон Insales (psd макет от дизайнера предоставляется).

2) Настроить необходимый функционал (сервисы/модули) для удобства оформления заказа/оплаты и увеличения конверсий сайта.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы: 

1) какие сайты на Insales разрабатывали? (укажите ссылки) 

2) опишите какие задачи выполнялись при поддержке/доработке сайтов на Insales (5-10 задач будет достаточно) 

P.S. Без ответов на данные вопросы отклики не рассматриваются. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров