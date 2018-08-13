Доработать интернет-магазин на Insales

Требуется решить следующие задачи:

1) Сверстать и интегрировать вёрстку в шаблон Insales (psd макет от дизайнера предоставляется).

2) Настроить необходимый функционал (сервисы/модули) для удобства оформления заказа/оплаты и увеличения конверсий сайта.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы:

1) какие сайты на Insales разрабатывали? (укажите ссылки)

2) опишите какие задачи выполнялись при поддержке/доработке сайтов на Insales (5-10 задач будет достаточно)

P.S. Без ответов на данные вопросы отклики не рассматриваются. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.