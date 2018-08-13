Подключить онлайн-кассу на сайт

Нужно настроить интеграцию кассы с сайтом.

В прошлом году все получилось настроить, на прошлой неделе осуществили замену фикксального накопителя и пр. работы

но касса не заработала (чеки не печатает) Оплата поэтапная-пусть даже поделена на два мелких этапа.Сделали-я оплатил.Без предоплат и задатков.Пишите цену и сроки