Модуль watermark на opencart 2.2

$5
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Закрыт3 заявки188 просмотров

Нужно установить данный модуль https://opencartforum.com/topic/316-dorabotka-watermark-logotip-na-kartinkah/

Opencart
7 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров