Перенести сайт на новый шаблон

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Закрыт3 заявки208 просмотров

Добрый день. 

Имеется сайт на Битрикс

Решили приобрести новый шаблон от компании аспро.

Нужно перенести данные со старого на новый.

Заказы пользователи и т.д

7 лет назад
Brusyantsev
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров