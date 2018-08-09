В поисках программиста для доработки корзины интернет-магазина на Joomla Virtuemart. ТЗ высылаю по требованию, оперативная связь телеграм
Перенести сайт на новый шаблон
Добрый день.
Имеется сайт на Битрикс
Решили приобрести новый шаблон от компании аспро.
Нужно перенести данные со старого на новый.
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