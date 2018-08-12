Prestashop: Конфликт стандартного фильтра с пагинацией

Добрый день.

Есть интернет-магазин на prestashop. Установлен стандартный фильтр товаров (блок многоуровневой навигации). При его включении происходит некий конфликт с пагинацией на страницах категорий. Сам конфликт заключается в том, что при переходе по страницам пагинации, настройки фильтра сбиваются различным образом. Готовы продемонстрировать проблему на практике выбранным кандидатам.

Отдадим предпочтение специалистам, которые уже сталкивались с данной проблемой и точно знают, как она решается.