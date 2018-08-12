Prestashop: Конфликт стандартного фильтра с пагинацией

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Закрыт1 заявка260 просмотров

Добрый день. 

Есть интернет-магазин на prestashop. Установлен стандартный фильтр товаров (блок многоуровневой навигации). При его включении происходит некий конфликт с пагинацией на страницах категорий. Сам конфликт заключается в том, что при переходе по страницам пагинации, настройки фильтра сбиваются различным образом. Готовы продемонстрировать проблему на практике выбранным кандидатам. 

Отдадим предпочтение специалистам, которые уже сталкивались с данной проблемой и точно знают, как она решается.

PrestaShop
7 лет назад
guest_15340609353855
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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