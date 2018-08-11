В поисках программиста для доработки корзины интернет-магазина на Joomla Virtuemart. ТЗ высылаю по требованию, оперативная связь телеграм
Интернет-магазин нижнего белья
Требуется реализовать интернет-магазин нижнего белья. Исполнитель должен быть один во всех этапах создания интернет-магазина. Подойдет что то из готового. Вид деятельности: продажа женского нижнего белья (комплекты), наименования 30 шт, в последующим увеличением до 100 наименований. Все остальное пр личной переписке ии обсуждение по телефону.
Заявки фрилансеров
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