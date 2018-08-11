Требуется реализовать интернет-магазин нижнего белья. Исполнитель должен быть один во всех этапах создания интернет-магазина. Подойдет что то из готового. Вид деятельности: продажа женского нижнего белья (комплекты), наименования 30 шт, в последующим увеличением до 100 наименований. Все остальное пр личной переписке ии обсуждение по телефону.