Интернет-магазин нижнего белья

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт42 заявки409 просмотров

Требуется реализовать интернет-магазин нижнего белья. Исполнитель должен быть один во всех этапах создания интернет-магазина. Подойдет что то из готового. Вид деятельности: продажа женского нижнего белья (комплекты), наименования 30 шт, в последующим увеличением до 100 наименований. Все остальное пр личной переписке ии обсуждение по телефону.

7 лет назад
peremine
Пётр 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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