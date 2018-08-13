В поисках программиста для доработки корзины интернет-магазина на Joomla Virtuemart. ТЗ высылаю по требованию, оперативная связь телеграм
Доработки сайта WordPress, woocommerce
ТЗ по ссылке.
Правки верстки + back-end
Заявки фрилансеров
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