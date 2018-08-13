Установка и настройка шаблона joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки190 просмотров

Есть сайт, есть шаблон со всеми необходимыми компонентами и плагинами. Версии совпадают.

необходимо установить шаблон на имеющийся сайт и произвести настройку в соответствии с демо версией, только с нашими данными.

шаблон - IT TheShop (не путать с IT TheShop2)

Joomla
7 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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