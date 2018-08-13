Доработать сайт Wordpress

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Закрыт8 заявок141 просмотр

Нужно сделать доработки на сайте Wordpress. 

Пишите сразу примерную стоимость и сроки. Автоматические ответы сразу удаляю. 

## Главная   

- [ ] Сделать подкатегории кликабельными   

- [ ] Сделать фильтр по возрасту 

- [ ] Переименовать Категории 

## Подкатегории   

- [ ] Сделать подкатегории   

- [ ] Увеличить карточки   

## Карточка товара   

- [ ] Изменить описание   

- [ ] Отобразить Характеристики   

- [ ] Отобразить Отзывы   

- [ ] Исправить хлебные крошки   

Пишите сразу примерные сроки и стоимость. Автоматические ответы сразу удаляю. 

Сайт и подробное техническое задание отправлю потенциальному исполнителю.

WordPress
7 лет назад
one_eks
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров