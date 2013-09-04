Что нужно? Создавать скриншоты заказов для разных сайтов за 1 год по текущий день. Либо в веб-интерфейсе, либо с помощь команд SSH на сервере. Как должно работать: 1. Зайти по логину и паролю в Wordpress в раздел заказов. 2. ...