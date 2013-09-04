one_eks

Роман Медведев one_eks

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт Wordpress

    Нужно сделать доработки на сайте Wordpress.  Пишите сразу примерную стоимость и сроки. Автоматические ответы сразу удаляю.  ## Главная    - [ ] Сделать подкатегории кликабельными    - [ ] Сделать фильтр по возрасту  - [ ] Переименовать Категории  ## Подкатегории    - [ ] Сделать ...

    WordPress
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать сервис зеркалирования сайтов и парсинга товаров с ЯМ

    $940

    Необходимо разработать сервис зеркальной синхронизации сайтов с сайтом-донором и настроить парсинг с Яндекс.Маркет. Результатом работы является создание сервиса «прослойки» по управлению категориями и товарами в интернет-магазинах на Woocommerce добавленных в сервис,  а также парсинг ЯндексМаркет для ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать парсер Яндекс.Маркет

    Как должен работать парсер:  1. Сравнить товары на моем сайте Wordpress с товарами на Яндекс.Маркет.  2. Скрыть с сайта товары, которых нет в Яндекс.Маркет.  3. Для найденных товаров загрузить название, описание и все фото. Сейчас на сайте почти ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Email-виджет AmoCrm

    Как должен работать виджет в AmoCrm:  1. Создавать письмо по шаблону в формате html  2. Подставлять значения переменных из таблицы Excel на сервере или из встроенных списков AmoCrm. Можете предложить свой вариант получения переменных.  Пишите сразу сроки и ...

    HTMLamoCRM
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать договор-оферту

    Нужно сделать публичный договор-оферту между юридическим лицом и физическим лицом. Суть договора: поставщик обязуется выплачивать комиссию с проданных товаров на сайте партнера раз в неделю или реже по запросу в личном кабинете поставщика. Просьба сразу ...

    Юридические услуги4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать виджет email для AmoCrm

    Как должен работать виджет в AmoCrm:  1. Создавать письмо по шаблону в формате html  2. Значения переменных брать из таблицы Excel на сервере. Можете предложить свой вариант получения переменных.  3. Прикреплять файл с презентацией, которая расположена на сервере.

    HTMLamoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Изменить программу на Java

    Нужно внести мелкие коррективы в работу программы написанной на языке Kotlin в среде JetBrains IntelliJ IDEA (её Community-версия является бесплатной). Все исходники есть. Программа делает скриншоты административной панели Wordpress. Более подробное ТЗ пришлю исполнителю.Пишите сразу примерную ...

    WordPressJavaKotlin
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменить скрипт PHP для AmoCrm

    Сейчас настроено автоматическое создание сделки при звонке на телефонию Zadarma. Нужно при повторном звонке человека создавать примечание к сделке, а не новую сделку.Более подробное ТЗ пришлю исполнителю.Пишите сразу примерную стоимость и сроки.

    PHPamoCRM
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автоматизировать создание скриншотов

    Что нужно?  Создавать скриншоты заказов для разных сайтов за 1 год по текущий день. Либо в веб-интерфейсе, либо с помощь команд SSH на сервере. Как должно работать:  1. Зайти по логину и паролю в Wordpress в раздел заказов.  2. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать шаблон WordPress

    1. Подобрать шаблон WordPress подходящий для интернет-магазина игрушек (предложить 3 варианта, выберу 1). 2. Изменить кнопки, иконки, стили (сделать уникальным). Ответ пишите со слова "Адаптирую шаблон.", авто-ответы буду сразу удалять не читая. Отклики без бюджета и сроков рассматриваться ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация шапки сайта

    Нужно сделать анимацию для шапки сайта. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Обязательно напишите какую вы хотите сделать анимацию, т.е. что будет происходить в шапке сайта. Тематика: строительство Критерии оценки результата:; * в ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сайта по строительству

    Нужно сделать логотип. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: строительство Критерии оценки результата: * сделано минимум 2-3 макета, из которых можно будет выбрать; * в логотипе используется много мелких ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтинг 8 текстов

    Нужно переписать 8 текстов. Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов, исходя из заполненной таблицы (читать ниже). С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: гидроизоляция. Техническое задание: сделать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтинг 4 простых текстов

    $9

    Нужно переписать 4 текста (всего 9136 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: химпродукты в строительстве. Техническое задание: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать сайт по аналогии

    Нужно сделать полный аналог (НЕ копия) сайта wondercard.ru на движке 1С Битрикс. Под аналогией подразумевается: * схожий дизайн; * полностью идентичный функционал с личным кабинетом, кнопками и т.д. Сроки и стоимость: выставляйте в ...

    Дизайн сайтаБитрикс
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка PSD на 1С Битрикс.

    1-й этап: нужно сверстать и натянуть новый дизайн на движок 1С Битрикс (6 страниц). 2-й этап: разместить сайт на хостинге (домен с хостингом уже есть) и обеспечить работу всех кнопок и ссылок. С макетом сайта можете ознакомиться ...

    Битрикс
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтинг 10 текстов

    $26

    Нужно переписать 10 текстов (всего 25514 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: химпродукты в строительстве. Техническое задание: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт 4 текстов

    $14

    Нужно переписать 4 текста (всего 13817 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: облицовка фасадов зданий Техническое задание: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Рерайт 14 текстов
Приятное общение+ оплата в срок!
Как обычно доволен работой Стефании. Рекомендую Стефанию как ответственную и внимательную к деталям девушку.
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$26
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг 10 текстов
все отлично!
Отличный рерайтинг. Сотрудничаем уже больше 10 раз. Гарантировано высокое качество рерайтинга и четкое соблюдение сроков.
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг 4 простых текстов
Все отлично! Спасибо!
Работой доволен, спасибо за оперативность.
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг 8 текстов
Только положительные эмоции от неоднократного сотрудничества!
Стефания очень хороший и ответственный исполнитель. Стефания сделала для меня десятки качественных рерайтов с максимально возможной уникальностью 100% по Адвего и Etxt.
Ответный отзыв
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$320
10 баллов
10 лет назад
Разработать стильный дизайн и сделать верстку
Роман, отличный заказчик, было приятно работать, все вовремя отвечает на вопросы, вовремя оплачивает. С ранними отзывами согласен. Рад буду в дальнейшим сотрудничестве.
Руслан сделал красивый дизайн и оперативно делал правки. Чувство стиля для химической продукции приятно удивило. Обычно подобные сайты делают "топорно". У Руслана получилось шикарно! Рекомендую!
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