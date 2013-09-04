Нужно сделать доработки на сайте Wordpress. Пишите сразу примерную стоимость и сроки. Автоматические ответы сразу удаляю. ## Главная - [ ] Сделать подкатегории кликабельными - [ ] Сделать фильтр по возрасту - [ ] Переименовать Категории ## Подкатегории - [ ] Сделать ...
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $940
Необходимо разработать сервис зеркальной синхронизации сайтов с сайтом-донором и настроить парсинг с Яндекс.Маркет. Результатом работы является создание сервиса «прослойки» по управлению категориями и товарами в интернет-магазинах на Woocommerce добавленных в сервис, а также парсинг ЯндексМаркет для ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Как должен работать парсер: 1. Сравнить товары на моем сайте Wordpress с товарами на Яндекс.Маркет. 2. Скрыть с сайта товары, которых нет в Яндекс.Маркет. 3. Для найденных товаров загрузить название, описание и все фото. Сейчас на сайте почти ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Как должен работать виджет в AmoCrm: 1. Создавать письмо по шаблону в формате html 2. Подставлять значения переменных из таблицы Excel на сервере или из встроенных списков AmoCrm. Можете предложить свой вариант получения переменных. Пишите сразу сроки и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать публичный договор-оферту между юридическим лицом и физическим лицом. Суть договора: поставщик обязуется выплачивать комиссию с проданных товаров на сайте партнера раз в неделю или реже по запросу в личном кабинете поставщика. Просьба сразу ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Как должен работать виджет в AmoCrm: 1. Создавать письмо по шаблону в формате html 2. Значения переменных брать из таблицы Excel на сервере. Можете предложить свой вариант получения переменных. 3. Прикреплять файл с презентацией, которая расположена на сервере.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно по сценарию AppleScript создавать письмо html в Mac OS. Сразу пишите примерную стоимость.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно внести мелкие коррективы в работу программы написанной на языке Kotlin в среде JetBrains IntelliJ IDEA (её Community-версия является бесплатной). Все исходники есть. Программа делает скриншоты административной панели Wordpress. Более подробное ТЗ пришлю исполнителю.Пишите сразу примерную ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сейчас настроено автоматическое создание сделки при звонке на телефонию Zadarma. Нужно при повторном звонке человека создавать примечание к сделке, а не новую сделку.Более подробное ТЗ пришлю исполнителю.Пишите сразу примерную стоимость и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что нужно? Создавать скриншоты заказов для разных сайтов за 1 год по текущий день. Либо в веб-интерфейсе, либо с помощь команд SSH на сервере. Как должно работать: 1. Зайти по логину и паролю в Wordpress в раздел заказов. 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. Подобрать шаблон WordPress подходящий для интернет-магазина игрушек (предложить 3 варианта, выберу 1). 2. Изменить кнопки, иконки, стили (сделать уникальным). Ответ пишите со слова "Адаптирую шаблон.", авто-ответы буду сразу удалять не читая. Отклики без бюджета и сроков рассматриваться ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика «Покупка и продажа бизнеса». Нужно составить семантическое ядро с распределенными запросами по группам и страницам.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать анимацию для шапки сайта. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Обязательно напишите какую вы хотите сделать анимацию, т.е. что будет происходить в шапке сайта. Тематика: строительство Критерии оценки результата:; * в ...Анимация5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать логотип. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: строительство Критерии оценки результата: * сделано минимум 2-3 макета, из которых можно будет выбрать; * в логотипе используется много мелких ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно переписать 8 текстов. Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов, исходя из заполненной таблицы (читать ниже). С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: гидроизоляция. Техническое задание: сделать ...Завершен10 лет назад
- $9
Нужно переписать 4 текста (всего 9136 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: химпродукты в строительстве. Техническое задание: ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать полный аналог (НЕ копия) сайта wondercard.ru на движке 1С Битрикс. Под аналогией подразумевается: * схожий дизайн; * полностью идентичный функционал с личным кабинетом, кнопками и т.д. Сроки и стоимость: выставляйте в ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт10 лет назад
1-й этап: нужно сверстать и натянуть новый дизайн на движок 1С Битрикс (6 страниц). 2-й этап: разместить сайт на хостинге (домен с хостингом уже есть) и обеспечить работу всех кнопок и ссылок. С макетом сайта можете ознакомиться ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $26
Нужно переписать 10 текстов (всего 25514 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: химпродукты в строительстве. Техническое задание: ...Завершен10 лет назад
- $14
Нужно переписать 4 текста (всего 13817 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: облицовка фасадов зданий Техническое задание: ...Завершен10 лет назад