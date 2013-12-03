Анимация шапки сайта

Нужно сделать анимацию для шапки сайта.

Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость.

Обязательно напишите какую вы хотите сделать анимацию, т.е. что будет происходить в шапке сайта.

Тематика: строительство

Критерии оценки результата:;

* в анимации должны присутствовать двужущиеся объекты, например: тракторы, подъемный кран или лучше свой вариант предложите;

* соблюдены сроки.

Требования к исполнителю:

* наличие портфолио;

* есть завершенные проекты;

* соблюдение согласованных сроков;

* доступность по Skype и электронной почте.