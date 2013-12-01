Новогодняя Flash-открытка 2014

Основные требования:

1. Уровень исполнения не ниже чем у http://www.juicemaster.ru/jm2009.swf

2. Легкая, веселая, с элементами нашего фирменного стиля, формирующая новогоднее настроение. В сюжете используем только классические образы (снегурочка, дед мороз и пр. из добрых русских сказок).

3. Необходимо легко обыграть наш профиль (поставка фуд-сервис оборудования http://www.juicemaster.ru/about/) и при этом обойтись без лишней саморекламы.

Общие требования:

- яркая идея

- звук

- вес до 500 кб. с предзагрузчиком,

- логотип компании кадре и в финале

Выбор исполнителя по качеству портфолио, качеству идеи и цене. Приветствуется наличие опыта в подобных проектах (пожалуйста, ссылки на них). Аськи нет, пожалуйста, пользуйтесь сервисом приватных сообщений.

Оставляя предложение к проекту, пожалуйста, заполняйте графы «Сумма» и «Сроки». С пустыми графами система не позволит выбрать Вас исполнителем.