Создать анимированную картинку

Нужно создать дизайн интерактивной открытки, тематика новый год, для клиентов шинной автомобильной компании. Приветствуются подвижные элементы, можно использовать символ года лошадь, т к в лого компании есть лошадь. Можно сделать в мультяшном стиле, ...