Для постоянной удаленной работы требуется профессиональный 3Д аниматор/моделер. Работа в команде! Уровень продукта, который нужно будет получить в итоге http://vimeo.com/14989162 Оплата сдельная и в соответствии с вашим уровнем! Для примера от ...
Доработать слайдер на флеш
Есть слайдер на флеш (swf+xml), но в нем нет поддержки кириллицы. Нужно это исправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Видеоролик или презентация для новой системы очистных сооружений, сайт http://aqua-ozon.ru/, необходим для предоставления и показы заказчику. Подробности - по запросуАнимация16 заявокЗакрыт11 лет назад
Ребят, добрый день! Мы "отдел охраны труда" небольшой компании. Для себя любимых делаем обучающие ролики. Требований к качеству и детализации - не много. Чужой пример http://www.youtube.com/watch?v=8jvuPM5_-QI#t=135 ...Анимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо из готовой модели 3д макс сделать интерактивную flash анимацию. Ее суть это взрыв модели по клику, для того, что бы на образовавшейся карте из деталей выбрать необходимые (заказ зап частей с сайта). Flash ...Анимация1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо в одной части лого сделать анимацию. Можно новичкам, так как работа достаточно несложная и выполнить можно оперативно. Обсудить готов с кандидатом.Анимация11 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется анимировать 5-10 открыток что анимируем: мерцание падающие снежинки мигание и прочие несложные элементы ищем аккуратного дизайнера с чувством вкусаАнимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Doodle Video. Sparkol Нужно сделать рисованное видео длительностью 1-2 минуты. Ниша - создание сайтов Сценарий и раскадровку скину Нужны люди, которые уже это делали и ...Анимация3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо подобрать красивые картинки и создать из них аннимированный коллаж, который будет иллюстрировать следующее данное: "В подземное озеро (в артезианской скважине) впадает подземная река".Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется адаптировать бесплатный шаблон After Effects для ТВ-программ (free broadcast design template) под корпоративную новостную программу. - Ищутся и скачиваются бесплатные шаблоны After Effects (интро, рубрики, перебивки, студия, одежда кадра и т.д.) - ...Анимация2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1 - цирк надо добавить что бы подмигивали звёзды и внизу типа снега (что бы привлекало внимание) 2 - картинка (синяя, с надписями) что бы плавно менялась на фото с Нонной и ...Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад