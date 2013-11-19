Одежда ТВ программы на шаблоне Adobe After Effects

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Требуется адаптировать бесплатный шаблон After Effects для ТВ-программ (free broadcast design template) под корпоративную новостную программу.

- Ищутся и скачиваются бесплатные шаблоны After Effects (интро, рубрики, перебивки, студия, одежда кадра и т.д.)

- Я говорю, какой берем в работу

- Я даю логотип и все тексты/названия рубрик и т.д.

- Адаптируется шаблон

- На выходе получается "заточенная" под клиента одежда корпоративной новостной программы

Примеры шаблонов:

http://www.youtube.com/watch?v=OSiNBp2Q_EQ

http://vimeo.com/66706541

11 лет назад
vsemprivet
Петров 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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