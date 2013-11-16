Необходимо нарисовать и анимировать открытку на рождественскую/новогоднюю тему. Оставляйте заявки и примеры работ. Вышлю подробности.
Создать мультфильм
тема: школьная газета..
нужно создать простой мультфильм о том,как делается в школе газета,как ученики пришли утром,прочитали там офигенную новость,потом оказалось,что она совсем не офигенная (понимаю,что бред,но такое учителя задают 12 летним ученикам.Помогите.надо сделать до 27.11.2013г.)
Заявки фрилансеров
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