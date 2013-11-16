Создать мультфильм

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Закрыт3 заявки219 просмотров

тема: школьная газета..

нужно создать простой мультфильм о том,как делается в школе газета,как ученики пришли утром,прочитали там офигенную новость,потом оказалось,что она совсем не офигенная (понимаю,что бред,но такое учителя задают 12 летним ученикам.Помогите.надо сделать до 27.11.2013г.)

11 лет назад
feofanii
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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