Нужен лототрон с обменом данных с сервером. фотки 200Х200 рх с номерами жетонов(около 1000 жетонов). На экране, где мы будем определять победителя, как в игровых автоматах ОДНОРУКИЙ БАНДИТ, крутятся несколько барабанов с фотками ...
Нарисовать и анимировать Рождественскую открытку
Необходимо нарисовать и анимировать открытку на рождественскую/новогоднюю тему. Оставляйте заявки и примеры работ. Вышлю подробности.
Заявки фрилансеров
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