Необходимо перевести 18 страниц A4 рукописного текста (скан дневника) на английский язык. Общий объем в набранном виде раза в два меньше. Требование к кандидатам - наличие диплома о высшем филологическом образовании.
- Переводы18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать и анимировать открытку на рождественскую/новогоднюю тему. Оставляйте заявки и примеры работ. Вышлю подробности.Анимация9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайн, вёрстка и программирование проекта "под ключ". Рассматриваются все варианты, кроме использования Joomla CMS. Вид деятельности: обзор хостингов Основная идея веб-сайта: обзоры и рейтинг ведущих хостинг провайдеров региона Основная задача веб-сайта: в наглядной форме предоставить обзор и ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
Для дальнейшего развития уже готовой системы учёта и управления счетами (биллинг) требуется ответственный программист с хорошими знаниями PHP, MySQL, JS. Код написан сравнительно просто (один из самых сложных кусков - в приложении). На данный момент ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
*В срочном порядке* разыскивается верстальщик, способный натянуть дизайн (PSD) на какой-нибудь популярный движок (см. Wordpress итп) и создать на основе этого сайт-"шаблон", с меню/структурой по заданию (только саму структуру, без контента и пр.). В наличии ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн коммерческого предложения и брошюры. Ком.предложение в ворд формате (4 страницы). Брошюра (А5 с обеих сторон). Тема сообщения одна и таже. Материал подготовлен.Презентации2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать баннер. Размер 150x150. Тема: реклама услуг компании.Баннеры24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта компании, которая предоставлет помощь в получении вида на жительство в Европейском Союзе. Расположение и информационные блоки как на сайте http://www.immigration.govt.nz/. Цвета и стиль - европейские (синий, черный, золотой). Нравится дизайн сайта ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать и анимировать открытку на рождественскую тему. Оставляйте заявки и примеры работ. Вышлю подробности.Анимация14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка логотипа компании (уже нарисован от руки), а так же комплекта: визитка, конверт и бланк. Нужны реальные сроки и умеренная цена. Рассмотрю все заявки. При взаимовыгодной и оперативной работе, возможен заказ дизайна и для нового ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сделать верстку шаблона для HTML письма. На входе картинка, на выходе картинки и css/html код. 2 шаблона.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Будем рады доверить Вам разработку дизайна сайта. Свяжемся с исполнителем после оценки его портфолио. Сфера: хостинг Главная идея сайта: 1 тарифный план. Безлимитный хостинг. Задача сайта: продажа хостинга через сайт Целевая аудитория: 1) владельцы сатов, 2) web девелоперы Стиль: яркий, ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать главную фотографию и рекланый макет для Facebook welcome page. Текста и концепция макетов после ознакомления с портфолио.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт12 лет назад
Для текстовых разделов сайта компании требуется нарисовать тематические картинки под стилистику сайта. Сфера: хостинг. Объем: 10 картинок.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт12 лет назад
Готовы доверит хорошему дизайнеру доработку нового сайт компании. Сайт готов на 98%. Специалисту доверим: 1. к текстовым разделам подобрать и обработать картинки под стилистику сайта 2. предложить варианты дизайна уже заполненных таблиц 3. предложить варианты иконок Оставляйте Ваш ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать и анимировать открытку на рождественскую тему.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать сайт (дазайн, верстка). Тематика: услуги хостинга. Сайт должен быть визуально привлекательным, функциональным. Стиль сайта должен быть выдерженным, деловым. Цель создания сайта – привлечение новых покупателей услуг хостинга Задачи, которые должен выполнять сайт: • информаировать о предложении ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать нарезку и верстку сайта. Дизайн готов. Для определения цены вышлю макеты на майл (оставьте в заявке адрес э-почты).HTML-верстка19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать открытку. Пример, с чего рисовать, уже есть. Далее, к рисунку необходимо добавить небольшую анимацию (идет снег, зажигаются огни на елке, музыка, появляется поздравление)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Разработать flash открытку – поздравление с Рождеством Тема: новогодняя Получатель поздравления: клиенты и партнеры компании (физ+юр лица)Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт13 лет назад