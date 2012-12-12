Kotenok

Елена Kotenok

 
38 летЛатвия/Рига
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
aglovlyuk
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Сделать верстку шаблона для HTML письма
Четкое задание, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!
Проект был выполнен быстро и качественно с минимальным количеством кода. Email-tamplate легко редактировать. Письма в категорию спам не попадают. Алексей не бросил в трудную минуту, и помог адаптировать темплейт под наш сервис. Если Вам нужно, что-то сверстать, заказывайте смело!
Ответный отзыв
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать и анимировать Рождественскую открытку
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Очень приятно работать - все в срок и по лучшему качеству. Нам сделали самую красивую новогоднюю открытку :). Спасибо.
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vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Разработка стиля (лого, бланк, конверт, визитка)
Развивающая дизайнера работа. Аккуратная, порядочная оплата.
Хорошие логотипы, приемлемые цены.
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Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Разработка 8 баннеров
Приятно работать с Еленой не только как заказчиком, но и человеком! Своевременный фидбэк и моментальная оплата. Рад буду дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
Отличная работа. Все в срок и очень креативно.
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poma3a
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Визитка
Чёткое задание, быстрая оплата, приятное общение. Очень рекомендую!
Работа была выполнена за 1 день, все супер, спасибо! Обязательно будем обращаться!
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