Проект был выполнен быстро и качественно с минимальным количеством кода. Email-tamplate легко редактировать. Письма в категорию спам не попадают. Алексей не бросил в трудную минуту, и помог адаптировать темплейт под наш сервис. Если Вам нужно, что-то сверстать, заказывайте смело!