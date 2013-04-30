PHP-программист для доработки системы

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Закрыт7 заявок146 просмотров

Для дальнейшего развития уже готовой системы учёта и управления счетами (биллинг) требуется ответственный программист с хорошими знаниями PHP, MySQL, JS. Код написан сравнительно просто (один из самых сложных кусков - в приложении). На данный момент требуется исправление ошибок (bugfix) и добавление новых функций. Работа на проектной основе: составляем список, определяем цену и сроки, принимаем, составляем новый список. Сроки терпят - можно работать в удобное время и столько сколько нужно для выполнения (т.е. совмещать с другой работой, учёбой итд). Хотелось бы найти человека для долгосрочной и взаимовыгодной работы.

JavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
Kotenok
Елена 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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