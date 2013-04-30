Всем привет. необходимо разработать новые функции и устранить ошибки на сайте dneprburservice.com (c#) 1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya 2) устранить ошибки в разработанном блоге (мелкие косячки, при переписке покажу). ...
PHP-программист для доработки системы
Для дальнейшего развития уже готовой системы учёта и управления счетами (биллинг) требуется ответственный программист с хорошими знаниями PHP, MySQL, JS. Код написан сравнительно просто (один из самых сложных кусков - в приложении). На данный момент требуется исправление ошибок (bugfix) и добавление новых функций. Работа на проектной основе: составляем список, определяем цену и сроки, принимаем, составляем новый список. Сроки терпят - можно работать в удобное время и столько сколько нужно для выполнения (т.е. совмещать с другой работой, учёбой итд). Хотелось бы найти человека для долгосрочной и взаимовыгодной работы.
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