Новые функции для сайта "визитка"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок264 просмотра

Всем привет.

необходимо разработать новые функции и устранить ошибки на сайте dneprburservice.com (c#)

1) разработать калькулятор (на трех языках) http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya

2) устранить ошибки в разработанном блоге (мелкие косячки, при переписке покажу).

3) криво отображается лого в Mozila

4) не отображаются телефоны в шапке сайта в айфоне

5) форму обратной связи перенести в футер и сделать в виде всплывающего окна (три языка)

возможны дополнительные доработки.

Укажите пожалуйста стоимость отдельно по каждому пункту и сроки.

Калькулятор нужно написать с нуля, в ручную.

Сделаю предоплату 25% фрилансеру с отзывами. Те кто без отзывов, поэтапно постоплата.

Спасибо. Удачи.

12 лет назад
artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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