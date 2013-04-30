Исполнитель для технического сопровождения сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Знание движка Амиро. Нужно постоянно доробатывать сайт http://sport-pokupki.ru (основной) плюс

http://uptk3.ru и еще пару сайтов.

Умение рисовать всякие банерочки будет огромным плюсом.

12 лет назад
terabass
Дмитрий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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