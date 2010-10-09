Доработка сайта - framework yii

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Нужен специалист по framework yii для доработки сайта.

Опыт от 3 лет.

Не студенты и не из ХАРЬКОВА!!! Идеально Киев.

Ответственность перед заказчиком приветствуется в первую очередь. Всегда быть на связи.

Ваше портфолио.

Yii
12 лет назад
mikhail33
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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