Нужно сделать главную страницу, сайт уже установлен на World Press, и настроить wppage, чтобы на ней не отображалась тема главной страницы
Доработка сайта - framework yii
Нужен специалист по framework yii для доработки сайта.
Опыт от 3 лет.
Не студенты и не из ХАРЬКОВА!!! Идеально Киев.
Ответственность перед заказчиком приветствуется в первую очередь. Всегда быть на связи.
Ваше портфолио.
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