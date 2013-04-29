Перенос сайта с Яндекс.Народ на платный хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок145 просмотров

Доброго времени суток!

В связи с переездом "народных" сайтов на Юкоз необходимо перенести бэкап

на платный хостинг. Объем сайта весьма скромный.

12 лет назад
Amina1
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров