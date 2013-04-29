Срочно! Доделать сайт на джумла

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки233 просмотра

Срочно доделать сайт на джумла! Прежде чем браться за работу, обратите внимание на СРОЧНО!!!! И зайдите на сам сайт www.happy-plastilin.ru

Список работ прилагается!

Joomla
12 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров