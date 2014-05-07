Нужно переделать шапку сайта - джумла 2,5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки148 просмотров

Есть сайт www.oem-shop.ru я хочу прикрутить к нему шапку как у сайта www.mastergtr.ru (включая стиль меню, корзину, поиск), так же изменить цвет меню на такой же как у mastergtr.ru. Проще говоря mastergtr.ru работает на джумла 1,5, а я хочу такое же оформление для джумла 2,5. Дистрибутивы этих шаблонов есть.

Joomla
12 лет назад
mastergtr
Василий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

No_Mosk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
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No_Mosk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад