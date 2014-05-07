Необходимо передать параметры при кликании по табам: active, expired, disabled, archive в php через jquery. ...
Нужно переделать шапку сайта - джумла 2,5
Есть сайт www.oem-shop.ru я хочу прикрутить к нему шапку как у сайта www.mastergtr.ru (включая стиль меню, корзину, поиск), так же изменить цвет меню на такой же как у mastergtr.ru. Проще говоря mastergtr.ru работает на джумла 1,5, а я хочу такое же оформление для джумла 2,5. Дистрибутивы этих шаблонов есть.
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