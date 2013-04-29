Необходимо создать модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5 на примере http://www.vsemayki.ru/constructor/. Т.е. возможности покупателя:

1. Выбор вида товара (кепка, футболка, кружка)

2. Выбор категории товара (мужские, женские)

3. Выбор расцветки товара

4. Выбор изображения, наносимого на товар, из предложенных или загрузка своего

5. Добавление надписи

6. Выбор размера.

Покупатель может прикрепить изображение как к лицевой стороне, так и с обратной стороны. Возможность 3д прокрутки товара. Калькулятор стоимости товара в зависимости от требований клиента. Добавление в корзину прямо из модуля. Кроме того, все должно работать без перезагрузки страницы и во всех браузерах.

Жду сроки и цену.