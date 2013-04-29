Модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходимо создать модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5 на примере http://www.vsemayki.ru/constructor/. Т.е. возможности покупателя:

1. Выбор вида товара (кепка, футболка, кружка)

2. Выбор категории товара (мужские, женские)

3. Выбор расцветки товара

4. Выбор изображения, наносимого на товар, из предложенных или загрузка своего

5. Добавление надписи

6. Выбор размера.

Покупатель может прикрепить изображение как к лицевой стороне, так и с обратной стороны. Возможность 3д прокрутки товара. Калькулятор стоимости товара в зависимости от требований клиента. Добавление в корзину прямо из модуля. Кроме того, все должно работать без перезагрузки страницы и во всех браузерах.

Жду сроки и цену.

Joomla
12 лет назад
iva7812
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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