Доделать простой сайт на WP, в ручном режиме. Сайт готов на 20%. Порядок работ такой: 1.Доделка дизайна главной, стандартных страниц + 1 страница-каталог (не магазин!). 2. Переливка контента. Добавление обновленного контента. ...
Нужно доделать CMS
Движок самописный, нужно доработать постраничную навигацию и ЧПУ, сроки на ваше свободное время но не более 2-недель оплата 1500 рублей
Выбранный исполнитель
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