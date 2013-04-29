Калькулятор расчета жалюзи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок83 просмотра

Нужно разработать калькулятор расчета жалюзи для сайта на joomla

как на сайте http://b-solution.ru/calc.html

реализация на php

JoomlaPHP
12 лет назад
amandes
35 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров