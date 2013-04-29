Написать небольшой JavaScript сценарий

Требуется написать сценарий для отображения небольшой формы при нажатии на соответствующую ссылку.

Работать будет так: пользователь нажимает на ссылку "заказать обратный звонок" и после нажатия появляется краткая форма (2 поля: номер телефона, когда удобно перезвонить), он ее заполняет и отправляет. После нажатия кнопки отправить появляется уведомление "спасибо за запрос, наши сотрудники перезвонят вам в ближайшее время", которое потом исчезает и все приходит к изначальному виду. Предпочтительно использовать библиотеку mootools, либо обойтись стандартными средствами. Пишите ориентировочный срок исполнения и стоимость.

Спасибо.