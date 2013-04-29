Разработка калькулятора на сайт на Joomla 2.5

$225
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Здравствуйте.

Требуется разработать калькулятор (можно также назвать интерактивной таблицей) на сайт на Joomla – точная аналогия с сайта http://www.goodprint.co.uk/leaflets_flyers/start

У нас также типография, т.е. будет расчет стоимости полиграфической продукции (листовки, брошюры, визитки и т.д.)

1. Смысл калькулятора – задаются параметры , меняя которые будут изменяться цены в интерактивной таблице.

2. При наведении на цифру, должны выделяться столбцы и строки, как на примере (меняться цветом)

3. При наведении курсора на цену должна появляться выноска с фразой "заказать"

4. При клике на цену, открывается окно, для отправки заявки на тираж, с возможностью прикрепления файла- макета.

4. Калькулятор должен быть разработан так, чтобы администратор мог самостоятельно!! добавлять калькулятор на страницы продукции (т.к. в дальнейшем таблица будет добавляться практически на все страницы с продукцией типографии, соответственно у каждой продукции свои расчеты стоимости, свои параметры), возможность самостоятельно задавать разные параметры (наименования, зависимости), забивать цены. т.е. получается в модуле должны интегрироваться разные таблицы в зависимости от разных параметров.

Калькулятор начали разрабатывать – готово около 30% (Скелет админки, база данных + пару представлений)

Прикрепила файлы, как должен выглядеть калькулятор. Макеты есть (psd)

Срок – 7-10 дней.

Joomla
12 лет назад
info-svet
Светлана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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