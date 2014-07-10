Разработчик Lotus, Москва

Наша фирма (ООО "АЭРОС Систем") активно ищет разработчиков Lotus для расширения и поддержки функционала нашей системы, а так же для различных доработок имеющихся модулей.

Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.

Оплата сдельная, по ставке 600р. за час разработки. Работа по договору. (Ставку в час так же можем отдельно обговорить.)

Информация по вакансии:

Разработчик Lotus

Требования:

-Опыт работы от 5ти лет. Высшее техническое образование.

-Знание: LotusScript, JAVA(желательно глубокое знание), JavaScript, Ajax, @-формулы

Желательны знания платформы XPages для разработки web-приложений.

Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.

Английский язык (технический)

Обязанности:

Разработка, реализация и сопровождение ИС ( xPages и Lotus Notes/ Domino)

В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме и контакты для связи.