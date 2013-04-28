Доработать настройку тизерного блока, сделать гибкие настройки.
Обновить интернет - магазин
Обновить интернет - магазин:
изменить контент (картинки с описанием). 4 раздела.
установить модуль для чата
изменить ID для liqpay
1 карусель заменить
установить на новый хостинг
сайт работает на WordPress.
Просьба сразу уточнять все детали, указывать стоимость за всю работу и сроки.
Заявки фрилансеров
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