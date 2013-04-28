Перевод шаблона Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок126 просмотров

Необходимо перевести некоторые части шаблона на русский язык, также модуль/плагин расширенного поиска (Find you Home)и живого поиска (search), модуль/плагин популярных объектов недвижимости (Popular properties).

И указывайте приблизительную стоимость за каждый вид работы и сроки выполнения.

Демо шаблона http://joomlatemplates.youjoomla.info/properties/

Joomla
12 лет назад
ssdozor
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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