Доделать сайт (исправить ошибки)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок176 просмотров

Есть проект rsender.saitos.ru, основная задача – автоматическая

публикация объявлений на сайтах о недвижимости. Но не на всех досках объявления публикуются корректно. Нужно найти причину и исправить, и доделать на сайте то, что еще не доделано.

детали – исполнителю. Пишите свою цену и сроки выполнения.

12 лет назад
danastin
Денис 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров