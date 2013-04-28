необходимо написать бота для посещения определенных страниц на торговой площадке для накрутки статистики посещаемости. Гибкая настройка бота: количество заходов в сутки, время заходов, последовательный переход по определенным страницам, время нахождения на странице и т.п.
Доделать сайт (исправить ошибки)
Есть проект rsender.saitos.ru, основная задача – автоматическая
публикация объявлений на сайтах о недвижимости. Но не на всех досках объявления публикуются корректно. Нужно найти причину и исправить, и доделать на сайте то, что еще не доделано.
детали – исполнителю. Пишите свою цену и сроки выполнения.
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