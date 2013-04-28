Изменить структуру картинок в Prestashop

Prestashop 1.5.4

Необходимо сделать так чтобы скрипт не генерировал изображения товаров создавая на каждый тип свою картинку, а брал картинку из одной папки и просто масштабировал её непосредственно на странице. Все картинки лежат в одной папке, имена соответствуют коду товара.