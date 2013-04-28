Изменить структуру картинок в Prestashop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Prestashop 1.5.4

Необходимо сделать так чтобы скрипт не генерировал изображения товаров создавая на каждый тип свою картинку, а брал картинку из одной папки и просто масштабировал её непосредственно на странице. Все картинки лежат в одной папке, имена соответствуют коду товара.

PrestaShop
12 лет назад
ali3412
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров